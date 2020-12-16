Депутат МГД: оптимизация структур позволила дать помещения социально направленным НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Глава комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева заявила, что более 50 социально направленных НКО в Москве получат от города помещения в безвозмездное пользование до конца 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По словам депутата, это стало возможным благодаря оптимизации структур города.
"Высвободить помещения, как сообщили в правительстве Москвы, стало возможно в результате реорганизации службы занятости: сотрудники территориальных центров занятости, принимавшие ранее посетителей в отдельных помещениях, теперь работают в сети МФЦ "Мои документы", – объяснила Гусева.
Как отметила глава комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике, выбранные НКО ранее стали лидерами программы "Москва – добрый город", в котором участвовали 138 организаций.
По словам Гусевой, оптимизация городских структур и поддержка городом НКО социальной направленности обернулись взаимоусиливающим эффектом. Она отметила, что важная роль некоммерческих структур стала особенно важной в период пандемии коронавируса.
"При этом по понятным причинам финансирование многих НКО, живущих на пожертвования граждан, резко снизилось – и это поставило под угрозу само их существование, прежде всего, по причине значительных арендных платежей за помещения. Город предоставил таким организациям помощь, которая больше всего актуальна сейчас – безвозмездное пользование помещениями позволит общественникам продолжить работу", – подчеркнула представитель Мосгордумы.
Гусева отметила, что бывшие помещения госструктур уже адаптированы для приема граждан. По ее словам, в таких условиях работа с населением будет более комфортной.
На данный момент речь идет о 50 площадках во всех округах Москвы. В 17 из них откроются творческие студии и мастерские для молодых людей с инвалидностью, еще 33 будут работать на оказание социальных услуг.
В начале декабря Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки некоммерческих организаций столицы. По словам мэра, работа НКО действительно эффективна и нужна жителям, чтобы они чувствовали поддержку при любых обстоятельствах.
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