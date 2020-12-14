Сергунина рассказала о первых результатах работы благотворительного сервиса на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи совершили более трех тысяч благотворительных взносов с помощью сервиса на mos.ru. Им направлены первые уведомления о результатах сервиса, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Такие уведомления с отчетом о работе сервиса горожане будут получать регулярно. На данный момент к проекту присоединились 15 благотворительных организаций. Количество пожертвований уже превысило три тысячи, их средний размер – более 200 рублей", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Ранее к сервису уже подключились организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", "Фонд продовольствия "Русь", фонд поддержки слепоглухих "Со-единение", фонд "Женщины за жизнь", фонд "Благо дари миру" и фонд помощи бездомным животным "Ника".

Чтобы сделать пожертвования, нужно войти в раздел "Мои платежи", после чего следует выбрать строку с наименованием платежа "Благотворительность". Затем следует выбрать организацию и указать сумму пожертвования. Перевод можно сделать только с помощью банковской карты.

Пользователи, участвующие в акции, будут получать на электронную почту информационные письма о результатах работы сервиса. Там будут указаны сумма перечислений и количество благополучателей по каждой программе.

Присоединиться к сервису может любая благотворительная организация. Главное условие, чтобы она вела социально значимую деятельность в столице более года и состояла в Реестре благотворительных организаций города.

Организации надо зарегистрироваться на сайте "Душевная Москва", заполнить профиль в личном кабинете и добавить свои программы в платежный сервис портала mos.ru.

