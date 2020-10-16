Благотворительный сервис появился на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На mos.ru запустили новый сервис, который позволяет горожанам поддерживать программы благотворительных организаций, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Сервис создали по инициативе самих благотворителей. С его помощью можно узнать о социально значимых программах и поддержать тех, кому нужна забота.
"Приглашаем благотворительные организации присоединиться к этому большому совместному проекту. Сегодня он начал работать в тестовом режиме", – сказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
Она напомнила, что в столице насчитывается более трех тысяч благотворительных фондов и объединений.
К сервису уже подключились организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", "Фонд продовольствия "Русь", фонд поддержки слепоглухих "Со-единение", фонд "Женщины за жизнь", фонд "Благо дари миру" и фонд помощи бездомным животным "Ника".
Делать пожертвования могут зарегистрированные на mos.ru физические лица. Для этого нужно войти в раздел "Мои платежи", после чего следует выбрать строку с наименованием платежа "Благотворительность". Затем следует выбрать организацию и указать сумму пожертвования. Перевод можно сделать только с помощью банковской карты.
Пользователи, участвующие в акции, будут получать на электронную почту информационные письма о результатах работы сервиса. Там будут указаны сумма перечислений и количество благополучателей по каждой программе.
Присоединиться к сервису может любая благотворительная организация. Главное условие, чтобы она вела социально значимую деятельность в столице более года и состояла в Реестре благотворительных организаций города.
Организации надо зарегистрироваться на сайте "Душевная Москва", заполнить профиль в личном кабинете и добавить свои программы в платежный сервис портала mos.ru.
Ранее москвичам предложили стать интеллектуальными волонтерами, чтобы помогать социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО). Частью волонтерского движения могут стать программисты, дизайнеры, педагоги, журналисты, психологи, маркетологи и другие специалисты.
Отмечается, что стать волонтером может любой желающий, обладающий необходимыми профессиональными компетенциями. Веб-дизайнеры могут создать или улучшить сайт НКО, юристы – помочь с оформлением документов, журналисты и SMM-менеджеры – с продвижением соцпроекта, а психологи и педагоги – работать напрямую с подопечными благотворительных фондов.
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