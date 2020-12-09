Собянин рассказал о поддержке социально ориентированных НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Некоммерческие организации в Москве безвозмездно получат 50 помещений от властей города. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе встречи с лидерами социально ориентированных НКО – получателей городских помещений по итогам отбора в рамках программы "Москва – добрый город".

"Город не прекращает и не останавливает свои проекты, связанные с выделением грантов некоммерческим организациям, поддержкой социально ориентированных организаций. Мы убедились, что это не только эффективно, но и нужно для города, для горожан, чтобы они чувствовали поддержку", – рассказал мэр столицы.

Он добавил, что благодаря реорганизации службы занятости в городе освободилось много помещений, которые и были выставлены на конкурс "Москва – добрый город".

"Проект сам по себе уникальный: здания, которые находились в государственной службе, принадлежали городу, выполняли строго федеральную функцию, отдали некоммерческим организациям", – пояснил Собянин.

Он подчеркнул, что в условиях пандемии необходимо заниматься благотворительной деятельностью и помогать нуждающимся. Кроме того, по словам мэра, конкурс на получение помещений мотивирует НКО развиваться.

"Конечно, все ждут, полетит этот проект или нет, как эти центры будут развиваться, насколько эффективно будут использоваться эти помещения. Поэтому я от всей души желаю вам успехов, чтобы маленькие девчонки и мальчишки, люди с ограниченными возможностями сказали всем вам спасибо, – это главный результат", – сказал Собянин.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что 20 помещений уже отданы первым организациям, остальные 30 будут переданы НКО до конца года. Всего в конкурсе участвовало 149 организаций.

Также сообщается, что в части помещений будут организованы мастерские и творческие студии для молодых инвалидов, а в некоторых центрах москвичи смогут получать различные социальные услуги.

Ранее сообщалось, что обладателями грантов мэра Москвы за пять лет стали более тысячи социально ориентированных некоммерческих организаций. В этом году победу в конкурсе одержали 183 НКО, 125 из которых впервые получили поддержку от города.

