НКО Москвы представили программу мероприятий на неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Некоммерческие организации (НКО) Москвы представили программу мероприятий на период с 30 ноября по 6 декабря. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

1 декабря стартует акция "Добрая зарядка". Для участия необходимо сделать пожертвование, после чего откроется доступ к фитнес-порталу на 21 день. Собранные средства направят подопечным фонда "Найди семью".

Также 1 декабря состоится запуск серии онлайн-квизов от некоммерческих организаций. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. В 15:00 начнется квиз "Окружайка" об окружающем мире и экологии, в 16:30 – квиз "Общага" о помощи людям с инвалидностью, а в 18:00 – квиз "ОБЖ" о цифровой грамотности и защите прав человека.

На 3 декабря запланирован онлайн-тест "Доступная среда". Его проведут во всех субъектах РФ в дистанционном формате. В ходе тестирования участники узнают, как правильно вести себя с людьми с инвалидностью. Зарегистрироваться на участие можно на сайте одноименного проекта.

Коворкинг-центр НКО в СВАО 4 декабря организует онлайн-встречу с капитаном теплохода "Лебединое озеро" Андреем Симачевым. Специалист расскажет о профессии в рамках проектов "Агрегатор счастья" и "Обретая крылья". Для встречи на платформе Zoom требуется предварительная регистрация.

Депутат Мосгордумы Маргарита Русецкая ранее заявила, что Москва продолжит оказывать поддержку социально ориентированным НКО. Расходы на это указаны в проекте бюджета столицы на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.

