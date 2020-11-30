Свыше 2 тыс благотворительных платежей сделали москвичи через портал mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи совершили более двух тысяч платежей через благотворительный сервис, который заработал месяц назад. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, средняя сумма перевода составляла 200 рублей. Свыше 1,5 тысячи переводов на благотворительность были сделаны одновременно с оплатой других услуг.

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов рассказал, что сумма пожертвований за первый месяц работы сервиса превысила 422 тысячи рублей.

Отчет о благотворительных сборах будет публиковаться раз в квартал на портале и в соцсетях проекта "Душевная Москва". Как рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова, москвичи смогут отслеживать, на что были направлены деньги.

"Такая открытость позволит нам показать, что все средства были направлены на реальную помощь нуждающимся, а также привлечь новых пользователей к благотворительной деятельности", – отметила Драгунова.

Ранее к сервису уже подключились организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", "Фонд продовольствия "Русь", фонд поддержки слепоглухих "Со-единение", фонд "Женщины за жизнь", фонд "Благо дари миру" и фонд помощи бездомным животным "Ника".

Чтобы сделать пожертвования, нужно войти в раздел "Мои платежи", после чего следует выбрать строку с наименованием платежа "Благотворительность". Затем следует выбрать организацию и указать сумму пожертвования. Перевод можно сделать только с помощью банковской карты.

Пользователи, участвующие в акции, будут получать на электронную почту информационные письма о результатах работы сервиса. Там будут указаны сумма перечислений и количество благополучателей по каждой программе.

Присоединиться к сервису может любая благотворительная организация. Главное условие, чтобы она вела социально значимую деятельность в столице более года и состояла в Реестре благотворительных организаций города.

Организации надо зарегистрироваться на сайте "Душевная Москва", заполнить профиль в личном кабинете и добавить свои программы в платежный сервис портала mos.ru.