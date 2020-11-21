Москвичам рассказали, кому можно помочь через благотворительный сервис mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Все горожане, зарегистрированные на mos.ru, могут сделать пожертвование в разделе "Мои платежи". Благотворительный сервис создали по инициативе столичных НКО. На сегодняшний день зарегистрировано девять благотворительных организаций, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Среди них НКО, оказывающие поддержку тяжелобольным взрослым и детям, их семьям, людям с нарушениями слуха и зрения, пенсионерам и бездомным животным", – говорится в материале.

Фонд поддержки слепоглухих "Со-единение" одним из первых подключился к платформе. Международная благотворительная общественная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы" также присоединилась к сервису с первых дней его работы. Благотворительный фонд "Кораблик" специализируется на помощи детям с редкими заболеваниями или сложными травмами. А фонд "Гольфстрим" помогает детям и взрослым с особенностями развития с лечением и реабилитацией.

Более подробную информацию об участниках благотворительного сервиса можно посмотреть на портале "Душевная Москва".

Ранее заммэра Наталья Сергунина сообщала, что Москва активно поддерживает благотворительные организации. По ее словам, в 2020 году им были выделены свыше 300 миллионов рублей.

Пользователи, участвующие в акции, будут получать на электронную почту информационные письма о результатах работы сервиса. Там будут указаны сумма перечислений и количество благополучателей по каждой программе.

Присоединиться к сервису может любая благотворительная организация. Главное условие, чтобы она вела социально значимую деятельность в столице более года и состояла в Реестре благотворительных организаций города.

