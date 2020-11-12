Наталья Сергунина рассказала о поддержке НКО в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше тысячи социально значимых проектов получили гранты мэра Москвы для некоммерческих организаций (НКО) за четыре года. Объем выделенных на это средств за пять лет превысил 1,5 миллиарда рублей, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Только за последние пять лет экспертная комиссия конкурса рассмотрела 3,5 тысячи заявок на реализацию социально значимых инициатив. Более одной тысячи проектов получили финансирование на общую сумму свыше полутора миллиардов рублей", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

В текущем году победителями конкурса грантов мэра стали 183 НКО. Из этого числа 125 организаций впервые получили городскую поддержку.

Сергунина рассказала, на данный момент в Москве зарегистрировано свыше 30 тысяч НКО, в том числе шесть тысяч социально ориентированных. За последние семь лет общее число подобных НКО возросло более чем на 80%.

Для НКО работает сеть из 11 специализированных коворкинг-центров, которые оказывают бесплатные услуги. В центрах есть помещение с Wi-Fi и необходимым оборудованием.

Также в городе работает информационный портал "Душевная Москва", где некоммерческие организации могут разместить презентационные материалы, новости, анонсы мероприятий и другое.

Ранее москвичам предложили стать интеллектуальными волонтерами, чтобы помогать социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО). Частью волонтерского движения могут стать программисты, дизайнеры, педагоги, журналисты, психологи, маркетологи и другие специалисты.

Веб-дизайнеры могут создать или улучшить сайт НКО, юристы – помочь с оформлением документов, журналисты и SMM-менеджеры – с продвижением соцпроекта, а психологи и педагоги – работать напрямую с подопечными благотворительных фондов.

