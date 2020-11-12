Наталья Сергунина подвела первые итоги работы благотворительного сервиса на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более тысячи переводов на благотворительность сделали москвичи с помощью онлайн-сервиса, запущенного на портале mos.ru 16 октября, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Как показали первые несколько недель работы сервиса, москвичам удобно делать пожертвования параллельно с оплатой различных услуг, например коммунальных", – заявила она.

По словам Сергуниной, таких переводов поступает в три раза больше, чем самостоятельных пожертвований. Их средняя сумма сейчас составляет более 200 рублей.

Заммэра отметила, что Москва активно поддерживает благотворительные организации, – в этом году они получили более 300 миллионов рублей, в том числе 67,7 миллиона рублей, выделенных благотворительным проектам в рамках конкурса грантов мэра для НКО.

Новый сервис пока работает в тестовом режиме. Делать пожертвования могут зарегистрированные на портале физические лица. Кроме того, до сих пор идет сбор предложений по его работе. Их могут высказать как благотворительные фонды, так и горожане.

Зарегистрированные в Москве благотворительные фонды и объединения могут присоединиться к проекту. В список партнеров войдут только проверенные и зарекомендовавшие себя организации.

Ранее к сервису уже подключились организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", "Фонд продовольствия "Русь", фонд поддержки слепоглухих "Со-единение", фонд "Женщины за жизнь", фонд "Благо дари миру" и фонд помощи бездомным животным "Ника".

Чтобы сделать пожертвования, нужно войти в раздел "Мои платежи", после чего следует выбрать строку с наименованием платежа "Благотворительность". Затем следует выбрать организацию и указать сумму пожертвования. Перевод можно сделать только с помощью банковской карты.

Пользователи, участвующие в акции, будут получать на электронную почту информационные письма о результатах работы сервиса. Там будут указаны сумма перечислений и количество благополучателей по каждой программе.

Присоединиться к сервису может любая благотворительная организация. Главное условие, чтобы она вела социально значимую деятельность в столице более года и состояла в Реестре благотворительных организаций города.

Организации надо зарегистрироваться на сайте "Душевная Москва", заполнить профиль в личном кабинете и добавить свои программы в платежный сервис портала mos.ru.