Москвичи смогут стать волонтерами не выходя из дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Жители Москвы могут стать волонтерами в благотворительных проектах, реализуемых столичными НКО. Для этого можно даже не выходить из дома, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Помочью людям с инвалидностью, одиноким пенсионерам, а также детям, находящимся на лечении в больнице, можно в проекте "Помочь можно на расстоянии". В нем волонтеры доставляют все необходимое в дома и медучреждения, а также общаются с теми, кто остался один, проводят онлайн-трансляции, дистанционные занятия и мероприятия.

Горожане могут обучиться "осознанному волонтерству" – 5 декабря стартовал курс, в котором расскажут о технологиях и методиках работы. Участники получат сертификаты.

Книголюбы могут помочь программе "Читаем людям" – там добровольцы читают книги пациентам столичных ПНИ. Сейчас с проектом сотрудничают 36 волонтеров.

Фонд защиты городских животных запустил программу помощи бездомным кошкам и собакам. Проекту нужны люди, которые смогут находиться возле ящиков для сбора корма в зоомагазинах, а также добровольцы с авто, чтобы увозить корм подопечным приютов.

Ранее сообщалось, что столичный клуб "Мы вместе" станет постоянной площадкой акции взаимопомощи.