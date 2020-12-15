Столичным сервисом "Социальный навигатор" воспользовались 800 тыс человек

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Интерактивной картой услуг "Социальный навигатор" с момента запуска в июне 2019 года воспользовались 800 тысяч человек, передает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сервис был создан, чтобы москвичи могли легко и быстро найти необходимую услугу в разных жизненных ситуациях. Всего "Социальный навигатор" представляет почти 140 услуг в 22 категориях по более чем 650 адресам в Москве.

"Это услуги не только города, но и около 100 партнерских социально ориентированных НКО, а также несколько проектов корпоративной социальной ответственности московского бизнеса", – сказала Ракова.

Самыми популярными категориями в 2020 году стали "Поиск работы и обучение" (19,3 процента), "Центры социального обслуживания" (9,1) и "Помощь семьям с детьми-инвалидами" (7,5). Также у москвичей востребованы категории "Юридическая помощь" (7,2), "Помощь в кризисной ситуации" (6,6) и "Психологическая помощь" (5,8).

Отмечается, что в ближайшее время на карте появятся более сотни НКО, которые получили грантовую поддержку столичного правительства на конкурсе "Москва – добрый город".

Ранее "Социальный навигатор" стал победителем ежегодной премии Digital Communications Awards. Его отметили в номинации "Внешняя коммуникация".