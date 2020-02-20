Более 15 тыс москвичей ежемесячно находит услуги с помощью "Социального навигатора"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сервис "Социальный навигатор" стал победителем ежегодной премии Digital Communications Awards, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Награду он получил в номинации "Внешняя коммуникация".
Интерактивный навигатор работает на официальном сайте департамента труда и социальной защиты населения. Он помогает жителям столицы найти нужные соцуслуги.
Ежемесячно с помощью онлайн-карты услуги находит более 15 тысяч человек. Можно найти бесплатные услуги от государства, некоммерческих организаций и бизнеса. В частности, можно узнать об услугах центров занятости населения, о психологической и юридической помощи, службе медиации, помощи женщинам и детям в кризисной ситуации и так далее.
Премия Digital Communications Awards проводится с 2013 года. Она учреждена для распространения значимых достижений в области digital-коммуникаций и продвижения продуктов с помощью новых коммуникационных технологий и инструментов. Лауреатами традиционно становятся сто лучших проектов индустрии.
Онлайн-карта на сайте департамента труда и социальной защиты населения появилась в начале августа 2019 года. Всего на карте обозначено более 350 адресов с полными данными о графике работы и услугах каждого конкретного учреждения. Перечень организаций со временем будет дополняться.
Чтобы воспользоваться навигатором, нужно выбрать интересующую услугу определенной категории – после этого на карте отобразятся точки с подходящими адресами. Далее следует кликнуть на ближайший удобный адрес и нажать "Подробнее" – откроется доступ ко всей необходимой информации.
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