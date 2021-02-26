Собянин вручил благодарности руководителям НКО и волонтерам города

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин вручил благодарности столичным волонтерам, руководителям благотворительных фондов и некоммерческих организаций.

Мэр наградил 45 лауреатов, среди которых глава благотворительного фонда "Дорога милосердия" Елена Божок, президент благотворительного фонда помощи детям с ДЦП "Адели" Александр Гарайко, руководитель программ благотворительного фонда "Единение" Нина Петровская, а также волонтер Ресурсного центра по развитию и поддержке волонтерского движения "Мосволонтер" Леся Погорелова.

"Хотел поздравить вас с наступающим Всемирным днем некоммерческих организаций. Праздник молодой, в общем и особо не звучал в предыдущие годы, но с каждым годом мы видим, как набирает обороты движение некоммерческих организаций, как больше становится неравнодушных людей, которые стремятся участвовать в жизни города и помогать друг другу", – заявил мэр Москвы.

Он отметил, что в настоящее время около полумиллиона жителей Москвы каждый год участвуют в волонтерских мероприятиях и проектах. Собянин выразил надежду, что эта цифра в будущем будет расти, в том числе благодаря помощи со стороны городских властей.

"Город со своей стороны, насколько это возможно, помогает, по крайней мере, точно не мешает, помогает развиваться некоммерческим организациям, выделяя гранты, помещения и, самое главное, открывая сферы сотрудничества, особенно в таких сферах, как здравоохранение, образование, социальная защита, помощь гражданам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Таких направлений очень много. Я думаю, что это взаимодействие будет с каждым годом все более плодотворным и широким", – сказал мэр.

Собянин подчеркнул, что 2020 год стал настоящей проверкой на прочность для всех, и отметил, что добровольцы сделали огромный вклад в сохранение общественного благополучия. По его словам, городские службы работали на пределе своих сил, помощь некоммерческих организаций оказалась необходимой для прохождения наиболее сложного периода пандемии.

"Помимо организационных вопросов, финансовых, медицинских, очень важна душевная помощь и соучастие соседей, друзей и просто горожан. Было удивительно, что тысячи волонтеров участвовали в помощи тем, кто находился в самоизоляции, которым требовалась помощь, просто товарищеское слово или оказание реального содействия в получении лекарств, питании, выгуле собак <…> Волонтеры рисковали своим здоровьем, может, даже и жизнью, но тем не менее это движение развивалось, и это действительно была незаменимая история соучастия, проверка нашего общества на зрелость, на то, что мы можем сострадать друг другу", – подытожил градоначальник.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года столичные волонтеры в рамках акции #МыВместе выполнили более трех тысяч заявок от горожан. Они доставили более 710 килограммов овощей, 420 килограммов фруктов, свыше 360 килограммов мяса и рыбы, а также больше 320 упаковок сладостей к чаю и лекарства по рецептам.