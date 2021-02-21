Собянин поздравил коллектив "Мосволонтера" с днем рождения центра

13:43
Фото: vk.com/Сергей Собянин
Сергей Собянин поздравил коллектив ресурсного центра "Мосволонтер" с семилетием со дня создания организации. Об этом мэр Москвы написал на персональной странице в социальной сети.
"Поздравляю коллектив "Мосволонтера" с днем рождения! Вы дружные, веселые и умеете мотивировать других. Желаю новых интересных проектов и здоровья!", – написал градоначальник.
По словам Собянина, ресурсный центр стал крупнейшим подобным добровольческим учреждением в России. На его базе объединены волонтерские кружки в вузах, НКО, бизнес-проекты и неравнодушные горожане.
Мэр Москвы напомнил, что все крупные события в столице проходят при участии членов "Мосполонтера". В частности, добровольцы сопровождали гостей города в дни чемпионата мира по футболу и оказывали помощь жителям Москвы в период пандемии коронавируса.
В феврале сообщалось, что с начала 2021 столичные волонтеры в рамках акции #МыВместе выполнили более трех тысяч заявок от горожан. Они доставили более 710 килограммов овощей, 420 килограммов фруктов, свыше 360 килограммов мяса и рыбы, а также больше 320 упаковок сладостей к чаю, а также лекарства по рецептам.
"Это наш город": более 3 тысяч заявок выполнили волонтеры акции #МыВместе с начала года
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