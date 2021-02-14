Ресурсный центр "Мосволонтер" проведет неделю добрых дел

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Неделю добрых дел с 15 по 21 февраля проведет ресурсный центр "Мосволонтер". Участников ждут интерактивы, праздничные мероприятия, благотворительные акции и тематические квизы. Об этом сообщается на официальном сайте правительства и мэра столицы.
"21 февраля ресурсный центр "Мосволонтер", занимающийся поддержкой волонтерского движения в России, отпразднует семь лет со дня основания", – говорится в сообщении.
В рамках праздничной программы "Семь лет добрых дел" москвичи смогут принять участие в сборе корма для животных, побывать в инклюзивный мастерской, проверить свои знания о добровольчестве во время "Доброго диктанта".
"Мосволонтер" – это абсолютно уникальная организация, подобной которой нет в столице. Благодаря им Москва может быть уверена: она не останется без помощи и заботы 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году", – сказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова.
Ранее стало известно, что более трех тысяч заявок выполнили волонтеры акции #МыВместе с начала года. В прошлом месяце добровольцы доставили более 710 килограммов овощей, 420 килограммов фруктов, свыше 360 килограммов мяса и рыбы, а также больше 320 упаковок сладостей к чаю.
"Это наш город": более 3 тысяч заявок выполнили волонтеры акции #МыВместе с начала года
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