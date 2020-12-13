Хлеб, молоко и конфеты: что заказывают соблюдающие домашний режим москвичи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За два месяца добровольцы проекта #МыВместе принесли продуктов питания общим весом почти на 8,1 тонны и 2 694 литра питьевой воды, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Чаще всего москвичи старшего возраста просили привести молочные продукты, мясо, рыбу, овощи, фрукты, творог и сладости. Волонтеры принесли 3 944 батона хлеба, 2 483 литра молока, 1 048 килограммов помидоров, 559 килограммов мяса, 336 килограммов рыбы, а также 153 килограмма печенья и 150 килограммов конфет.

Помимо этого, добровольцы посещали по просьбам соблюдающих домашний режим поликлиники для получения рецептов и покупки в дальнейшем необходимых лекарств. За два месяца волонтеры преодолели 5 243 километра и проехали на личном транспорте 26 226 километров.

Операторы ситуационного центра акции сделали более 4,5 тысячи звонков для уточнения заказов. В среднем специалисты тратят на разговоры с москвичами около девяти минут.

В ходе осуществления заказов волонтеры нередко поздравляли москвичей с днем рождения. За два месяца их было 32 человека, среди них – девять юбиляров. Например, доброволец Олеся Агафошина в 85-й день рождения жительницы Москвы принесла ей вместе с продуктами цветы.

"Когда я покупала продукты в магазине, то на кассе увидела букет цветов из желтых и белых хризантем. Сразу решила: надо брать, он точно для Марии Ивановны! Она была очень тронута таким подарком, совершенно не ожидала. Я очень рада, что смогла сделать человека счастливым таким маленьким жестом. Видеть искреннюю улыбку и счастливые глаза – бесценно", – рассказала волонтер.

Также добровольцы помогли отметить несколько серебряных, золотых и бриллиантовых свадеб. Добровольцы стараются в такие праздничные дни от себя и команды #ВолонтерыМосквы купить цветы, торт, фрукты или ягоды, а также подарить небольшие сувениры.

Участником акции #МыВместе может стать любой желающий от 18 до 49 лет. Для этого необходимо зайти на сайт акции и выбрать раздел "Стать волонтером". В настоящее время москвичам помогают свыше 300 добровольцев, более 200 медволонтеров и 257 различных организаций.

