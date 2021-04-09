Столичным курьерам и волонтерам напомнили о бесплатном прокате велосипедов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице продолжает действовать бесплатный велопрокат для курьеров и волонтеров, сообщили в телеграм-канале департамента транспорта.
Как уточнил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, бесплатно воспользоваться городскими велосипедами можно будет до снятия всех антикоронавирусных ограничений.
Для этого курьерам и волонтерам нужно получить специальный промокод в своей организации и активировать его в приложении. Поездками можно пользоваться по тарифу "Служебный".
6 апреля в Москве стартовал сезон велопроката. Все станции и парк "Велобайка" заработают к 12 апреля. В этом сезоне в городе установят 67 новых станций велопроката. Также появится на тысячу больше новых велосипедов, из которых 500 – электрические.
В настоящее время воспользоваться услугами сервиса можно в 89 районах столицы. При этом растет количество станций за пределами Третьего транспортного кольца, МКАД, около станций МЦД, метро и ТПУ. В этом году новые точки появятся в районах Измайлово, Перово, Кузьминки, Текстильщики.
Система общественного городского велопроката "Велобайк" будет работать до 31 октября 2021 года. Проект реализуется банком ВТБ в рамках программы "Спортивная страна" совместно с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы с 2013 года.
В Москве открылся прокат электросамокатов и велосипедов
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