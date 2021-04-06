Все станции столичного велопроката заработают к 12 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Все станции и парк "Велобайка" заработают в Москве к 12 апреля, передает пресс-служба банка ВТБ.

В этом сезоне в городе установят 67 новых станций велопроката. Также появится на тысячу больше новых велосипедов, из которых 500 – электрические. Планируется, что количество прокатов превысит 6 миллионов.

"В текущем сезоне значительно увеличится электропарк – до 93 электростанций и 1 229 электровелосипедов. Таким образом, горожане смогут взять в аренду 7 511 велосипедов на 729 станциях", – говорится в сообщении.

В настоящее время воспользоваться услугами сервиса можно в 89 районах столицы. При этом растет количество станций за пределами Третьего транспортного кольца, МКАД, около станций МЦД, метро и ТПУ. В этом году новые точки появятся в районах Измайлово, Перово, Кузьминки, Текстильщики.

В пресс-службе добавили, что сотрудники мобильной бригады ежедневно будут осматривать станции и велосипеды. А по выходным веломеханики будут ремонтировать велосипеды на крупных станциях рядом с основными парками в столице. Также горожане смогут самостоятельно устранять небольшие поломки на ремонтных базах, которые появятся на 50 станциях "Велобайка".

"Система общественного городского велопроката "Велобайк" будет работать до 31 октября 2021 года. Проект реализуется банком ВТБ в рамках программы "Спортивная страна" совместно с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы с 2013 года", – заключили в компании.



Ранее стало известно, что в Москве стартовал сезон велопроката. В центре и еще четырех районах города появится до 100 километров новых временных велополос.

