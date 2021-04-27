Захарова призвала всесторонне освещать тему вакцинации от коронавируса

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила на заседании комитета по информации ООН и заявила о важности освещения темы вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
"В нынешних условиях особое внимание на информационном направлении стоит уделить важности вакцинации против COVID-19. <...> Вне всяких сомнений, данная сфера не должна становиться полем политических игр и недобросовестной информационной политики и уж тем более дезинформации", – заявила дипломат.
Захарова поблагодарила генсека ООН Антониу Гутерриша за освещение проблемы "инфодемии". Дипломат подчеркнула, что дезинформация и конкуренция производителей вакцин не должны наносить вред жителям планеты.
Кроме того, официальный представитель МИД РФ отметила важность усилий ООН по оказанию помощи в связи с пандемией наименее развитым странам в области вакцинации.
В конце марта Захарова заявила, что Россия не является участником "вакцинной войны". Кроме того, дипломат указала на появление в Сети и в СМИ ложных публикаций о российских вакцинах.
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