Россия не участвует в "вакцинной войне" – Захарова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россия не участвует в "вакцинной войне", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио КП, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о новой войне, развернувшейся в мире из-за вакцин.

"Я думаю, что это из разряда, когда одни считают, что с кем-то воюют, а вторые на войну и не пришли. Я не знаю, с кем-то, наверное, они войну ведут. Возможно, сами ее объявили. Возможно, сами на нее пришли. Возможно даже, от кого-то отстреливаются. Возможно, даже эти пули рикошетят им, попадают куда-то им больно. Не могу вам сказать", – сказала Захарова.

Представитель МИД отметила, что в мире действительно ведутся информационные кампании по очернению вакцин и российская сторона нередко сталкивалась с фейковыми публикациями.

Она добавила, что хоть некоторые брюссельские чиновники заявляют, что на Западе не нуждаются в российской вакцине, отдельные государства проявляют интерес к препаратам из России.

При этом Захарова подчеркнула, что ни о какой войне речи не ведется.

Ранее на слова Макрона отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Китай не используют пандемию и вакцинацию в качестве инструмента влияния.