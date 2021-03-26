В Кремле не согласились с заявлением Макрона о "вакцинной войне"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Кремле категорически не согласны со словами президента Франции Эммануэля Макрона о том, что РФ и Китай используют вакцины от COVID-19 в качестве инструмента борьбы за мировое влияние, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Эти заявления господина Макрона относятся, наверное, к сфере наших абсолютных разногласий. Мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай ведут какую-то войну, и мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния", – заявил Песков.

Он подчеркнул, что Россия является ответственным членом мирового сообщества, подтверждая эту ответственность своим участием в борьбе с пандемией коронавируса.

"Уровень ответственности участников мирового сообщества наилучшим образом демонстрируется в такие нелегкие дни и годы пандемии", – отметил представитель Кремля.

Ранее Макрон заявил, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией. По его мнению, это произошло в том числе из-за стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин.

При этом, по данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), российская вакцина от коронавируса "Спутник V" уже одобрена в 56 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек.