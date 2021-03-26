В Кремле не согласились с заявлением Макрона о "вакцинной войне"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Кремле категорически не согласны со словами президента Франции Эммануэля Макрона о том, что РФ и Китай используют вакцины от COVID-19 в качестве инструмента борьбы за мировое влияние, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Эти заявления господина Макрона относятся, наверное, к сфере наших абсолютных разногласий. Мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай ведут какую-то войну, и мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния", – заявил Песков.
Он подчеркнул, что Россия является ответственным членом мирового сообщества, подтверждая эту ответственность своим участием в борьбе с пандемией коронавируса.
"Уровень ответственности участников мирового сообщества наилучшим образом демонстрируется в такие нелегкие дни и годы пандемии", – отметил представитель Кремля.
Ранее Макрон заявил, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией. По его мнению, это произошло в том числе из-за стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин.
При этом, по данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), российская вакцина от коронавируса "Спутник V" уже одобрена в 56 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: