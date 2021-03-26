Макрон заявил о "мировой войне нового типа" из-за вакцин

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Фото: TASS/EPA/BENOIT TESSIER
Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам первого дня саммита Евросоюза.
В рамках виртуальной пресс-конференции он указал, что это произошло в том числе из-за "стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин".
Французский лидер выразил мнение, что в сложившейся ситуации Европе следует быть самостоятельной в вопросе производства вакцин, передает газета Le Figaro.
Макрон также пообещал, что в ближайшие месяцы Европа увеличит объемы производства вакцин против коронавируса и станет крупнейшим производителем.
При этом французский лидер предложил блокировать экспорт вакцин, если производитель не выполняет обязательства по поставкам в Евросоюз.
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон ранее заявил, что ЕС не нуждается в "Спутнике V", так как в союзе уже одобрены четыре других препарата против COVID-19.
До этого французский политолог Паскаль Бонифас выразил мнение, что благодаря вакцине от коронавируса "Спутник V" Россия одерживает геополитическую победу.
По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), "Спутник V" уже одобрен в 56 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек.
В РФПИ опубликовали свидетельство заявки на регистрацию вакцины в ЕС
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