Вводить в РФ локдаун из-за COVID-19 осенью не планируется – Голикова

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что осенью в России не планируют вводить локдаун из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Какой локдаун, вы о чем?" – сказала она в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Голикова добавила, что ситуация с COVID-19 еще требует внимания в отдельных регионах страны.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что 2021 год должен стать переломным в борьбе с коронавирусом.

Премьер-министр также сообщил, что срок действия регистрации лекарств от COVID-19 будет продлен, чтобы пациенты своевременно получали всю необходимую помощь и динамика заболеваемости продолжала снижаться.

До этого Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабильная.

По его словам, специалисты отмечают, что в стране ситуация с COVID-19 держится на том уровне, на котором сложилась в предыдущее время.