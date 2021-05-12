Мишустин назвал 2021 год переломным в борьбе с COVID-19

2021 год должен стать переломным в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Госдумы.

По словам премьер-министра, пандемия коронавируса поменяла приоритеты работы правительства и заставила принимать решения гораздо быстрее, чем раньше.

Также он сообщил, что срок действия регистрации лекарств от коронавируса будет продлен, чтобы пациенты своевременно получали всю необходимую помощь и динамика заболеваемости продолжала снижаться.

Также премьер-министр напомнил о необходимости активно проводить прививочную кампанию. По его словам, вакцина "Спутник V" доказала свою эффективность, и ее должны получить как можно больше граждан.

На сегодняшний день прививки сделали 24 миллиона человек. Таким образом, коллективный иммунитет в стране, по расчетам правительства, должен сформироваться к концу года. При этом на поддержку россиян из бюджета уже было потрачено более 2,5 триллиона рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.