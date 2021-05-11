Москалькова предложила повысить возраст для владения оружием

16:12
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила повысить возраст для тех, кто хочет владеть оружием. Об этом сообщает РИА Новости.
"Считаю нужным повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, кроме тех, кто отслужил в Вооруженных силах. Мы не имеем права экономить на жизнях детей, подростков и юношей", – заявила Москалькова.
Она также отметила, что необходимо усилить сам контроль над оборотом оружия.
Ранее Владимир Путин после стрельбы в казанской школе поручил главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане.
Как пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков, иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые некоторые страны используют как штурмовые винтовки.
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