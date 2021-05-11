Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в Казани

13:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в школе в Казани.
Он назвал произошедшее бесчеловечным и жестоким.
"Я хотел бы начать со слов соболезнования родным и близким погибших в Казани. Вы знаете, утром в одной из школ случилась большая трагедия – стреляли в детей. Это крайне бесчеловечно и жестоко", – приводит слова Мишустина ТАСС.
Соболезнования в связи с трагедией в Казани также выразили Владимир Путин и Сергей Собянин.
Ранее стало известно, что после ЧП в больницы доставлен 21 человек, из них шестеро детей находятся в реанимации.
При стрельбе в школе в Казани погибли семь детей и учительница. После происшествия ввели режим контртеррористической операции.
Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67.
По факту произошедшего Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве.
Власти уточнили число пострадавших при стрельбе в казанской школе
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