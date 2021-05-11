Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин выразил соболезнования президенту Татарстана Рустаму Минниханову в связи с трагедией, произошедшей в школе в Казани. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

"Потрясен чудовищным нападением на казанскую школу, в результате которого погибли дети и взрослые. В этот трудный час Москва с вами, разделяя боль и страдания жителей республики. Прошу передать искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в телеграмме.​

Ранее глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе выразил Владимир Путин. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.

По последним данным, семь детей и учительница погибли при стрельбе в школе в Казани. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в больницы доставлен 21 человек, шестеро детей находятся в реанимации.

После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

