После стрельбы в школе в Казани в больницы доставлен 21 человек

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После ЧП в школе в Казани в больницы доставлен 21 человек. Как уточнили в пресс-службе Минздрава Татарстана, из них шестеро детей находятся в реанимации.

"В ДРКБ доставлены 18 детей, из них 6 в реанимации, в РКБ – 1 женщина, ГКБ № 7 – 2 человека", – говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что в клиниках региона есть все необходимое, в том числе запасы донорской крови.

Ранее сообщалось, что при стрельбе в школе в Казани погибли семь детей и учительница.

До этого прибывший на место трагедии глава республики Рустам Минниханов заявил, что погибли семь детей – четыре мальчика и три девочки.

После происшествия в казанской школе ввели режим контртеррористической операции.

Мэрия Казани сообщила, что после инцидента во всех учебных заведениях города были усилены меры безопасности. Также власти опровергли информацию о том, что в еще одном учебном заведении города произошла стрельба.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67.