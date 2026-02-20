График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 21:48

Политика
Sky News: в Британии рассмотрят возможность исключения брата Карла III из наследников

Брата Карла III могут исключить из наследников престола

Фото: Getty Images/WireImage/Samir Hussein

Власти Великобритании рассмотрят возможность принятия закона, который исключит брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из числа наследников престола, сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Эндрю попал под следствие из-за связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном и лишился ряда титулов. Однако, согласно нынешним законам о наследовании престола, лишение титулов не означает исключения из линии наследования – бывший принц остается восьмым в ней.

Кроме того, исключить члена королевской семьи из числа наследников престола можно только в том случае, если парламент примет соответствующий закон, применимый только к конкретному лицу. Последний раз подобный закон принимали в 1936 году. Однако рассмотреть законопроект можно будет только после завершения следствия.

Брата короля задержали 19 февраля, в день его 66-летия. По информации СМИ, к его дому на территории поместья Сандрингем на востоке Англии приехали шесть полицейских автомобилей.

Он подозревается в злоупотреблении служебным положением. Данное преступление является одним из самых тяжких в соответствии с британскими законами. Они устанавливают для него пожизненное тюремное заключение.

Карл III, в свою очередь, заявил о готовности сотрудничать с полицией. По его словам, уполномоченные органы расследуют это дело должным образом.

В 2022 году Эндрю лишился воинских званий и королевского патронажа на фоне обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре.

В 2025 году Карл III забрал у Эндрю титул принца из-за связей с Эпштейном. Этот случай стал вторым в истории страны. Также ему подлежало выселиться из особняка возле Виндзорского замка, в котором он проживал.

Сам Эпштейн был арестован в 2019 году. Он обвинялся в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что финансист покончил жизнь самоубийством.

