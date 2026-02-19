Форма поиска по сайту

BBC: брат короля Великобритании задержан по делу Эпштейна

Брат короля Великобритании задержан по делу Эпштейна

Фото: Steve Parsons/Pool Photo via AP

Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями на фоне расследования его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщила BBC.

По данным СМИ, к его дому на территории поместья Сандрингем на востоке Англии приехали шесть полицейских автомобилей.

Экс-принц Эндрю в 2022 году лишился воинских званий и королевского патронажа на фоне обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре.

В 2025 году Карл III забрал у Эндрю титула принца из-за связей с Эпштейном. Этот случай стал вторым в истории страны. Также ему подлежало выселиться из особняка возле Виндзорского замка, в котором он проживал.

Сам Эпштейн был арестован в 2019 году. Он обвинялся в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что финансист покончил жизнь самоубийством.

