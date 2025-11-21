Daily Mirror: бывший принц Эндрю приводил в Букингемский дворец секс-работниц

Фото: ТАСС/EPA/NEIL HALL

Брат короля Великобритании Карла III, бывший принц Эндрю приводил в Букингемский дворец секс-работниц, рассказал бывший охранник британской королевской семьи Пол Пейдж в разговоре с Daily Mirror.

Пейдж обеспечивал безопасность королевской семьи с 1998 по 2004 год. Он вспомнил, что во время одного из дежурств охрана получила приказ пропустить такси во внутренний двор без досмотра, но офицеры все равно остановили машину.

Внутри был Эндрю в сопровождении двух женщин, которые были одеты в короткие юбки и топики с глубоким вырезом. Экс-охранник отметил, что они смеялись и выглядели пьяными. Их пропустили внутрь, а позже коллеги рассказали, что это были проститутки.

Женщины покинули дворец через час, охрана хотела за ними проследить, но в итоге их сопровождал принц. По словам Пейджа, он провел их до улицы Бэкингем-Гейт и провел с ними около 10 минут, пока не посадил их в такси.

Бывший охранник добавил, что это было грубым нарушением протокола поведения королевских особ, поскольку любой мог "схватить" Эндрю или увидеть.

В 2022 году Эндрю Маунтбеттен-Виндзор лишился воинских званий и королевского патронажа после того, как правозащитница Вирджиния Джуффре подала иск в суд Манхэттена, в котором обвинила его в изнасиловании. По ее словам, это произошло в Лондоне, когда ей было 17 лет.

Принц отрицал обвинения и был удивлен, что его лишили королевского патронажа. Кроме того, его лишили статуса почетного гражданина Йорка.

Через время Эндрю добился внесудебного соглашения с Джуффре, но его кабинет и спальные покои в Букингемском дворце были закрыты. Принца также лишили круглосуточной вооруженной охраны, чтобы он покинул резиденцию Royal Lodge.

В 2024 году Карл III прекратил финансирование своего младшего брата, а в 2025-м Эндрю лишился титула принца. Это стало вторым случаем в истории страны.

Джуффре же была найдена мертвой в своем доме в Австралии. Как сообщали СМИ, она покончила с собой на 42-м году жизни.

