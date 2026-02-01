Трамп заявил, что не верит в отказ Ирана от ядерного оружия

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не верит в отказ Ирана от планов по созданию ядерного оружия. Об этом он сообщил при общении с журналистами.

Глава Белого дома рассказал, что представители США и Ирана проводят серьезные переговоры.

"Они ведут с нами переговоры, серьезные переговоры", – приводит ТАСС слова Трампа.

Он выразил надежду, что Тегеран согласится на выработку приемлемых для Вашингтона договоренностей.

Ранее Трамп сообщил, что провел переговоры с властями Ирана. Во время обсуждений президент США потребовал от Ирана отказаться от ядерного оружия и прекратить убийства протестующих.

Глава США выразил надежду на продолжение переговоров с Ираном. Он подчеркнул, что последние переговоры с Тегераном по поводу его ядерной программы в конечном итоге закончились атакой США на республику.