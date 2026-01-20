Форма поиска по сайту

20 января, 11:49

Политика

Лавров заявил, что Запад добивается смены режима в Иране

Фото: kremlin.ru

Западные страны добиваются смены режима в Иране, прибегая к попыткам ухудшить внешнеполитическую ситуацию в стране. Подобные попытки вызывают глубокое беспокойство, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Он отметил, что глава (евродипломатии – Прим. ред.) Кая Каллас ранее заявляла, что поддержкой протестов международное сообщество в лице Евросоюза добивается смены режима в этой стране.

Глава МИД РФ также заявил о необходимости уважительного отношения к праву Ирана на мирное использование ядерной энергии при регулировании возникшей ситуации.

Масштабные беспорядки начались в республике в декабре 2025 года. Причиной послужили девальвация местной валюты и последующий рост цен. Позже протесты приобрели политический характер.

Высший совет нацбезопасности Ирана обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Американский лидер Дональд Трамп призывал протестующих захватить госучреждения в республике и пообещал отправить помощь участникам митингов.

По информации СМИ, правоохранители в Иране задержали около 3 тысяч человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках и связях с террористическими группировками.

