Посол Джалали заявил, что беспорядки в Иране устроили агенты Израиля

Фото: depositphotos/lkpro

Массовые беспорядки в городах Ирана были спровоцированы израильскими агентами. Таким мнением поделился посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Дипломат заявил, что протесты в исламской республике являются продолжением серии событий, начавшихся в июне 2025 года, и "12-дневной войны" между Израилем и США против Ирана.

"В этот раз иранское правительство находилось в процессе переговоров, примирения и поиска пути решения проблемы, когда внезапно израильские террористические отряды начали действовать в различных городах, используя мирные профессиональные собрания в качестве инструмента опосредованной войны под видом хаоса и беспорядков", – цитирует Джалали ТАСС.

Масштабные беспорядки начались в Иране в декабре 2025 года. Причиной послужили девальвация местной валюты и последующий рост цен. Позже протесты приобрели политический характер.

Высший совет нацбезопасности Ирана обвинил в организации беспорядков США и Израиль. На фоне этого президент Штатов Дональд Трамп призвал протестующих захватить государственные учреждения в республике и пообещал отправить помощь участникам митингов.

По информации СМИ, правоохранители в Иране задержали около 3 тысяч человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках и связях с террористическими группировками.