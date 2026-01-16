Уиткофф назвал четыре требования, выдвигаемые США к Ирану

Фото: ТАСС/POOL/AL DRAGO

Спецпредставитель главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф озвучил четыре требования, выдвигаемые США к Ирану. Об этом сообщает The TImes of Israel со ссылкой на его слова.

Политик уточнил, что они касаются обогащения урана, в том числе вывода из страны "двух тысяч килограммов обогащенного ядерного материала". Также Иран должен сократить запасы ракет и прекратить поддержку своих прокси-групп в регионе.

"Я надеюсь, что будет найдено дипломатическое решение", – сказал он.

В декабре 2025 года в Иране вспыхнули масштабные беспорядки, которые со временем приобрели политический характер. Причиной послужили девальвация местной валюты и последующий рост цен.

Высший совет нацбезопасности Ирана обвинил в организации беспорядков США и Израиль. На этом фоне американский президент Дональд Трамп предложил иранским протестующим начать захватывать государственные учреждения в республике.

По данным СМИ, в стране задержаны около 3 тысяч человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках и связях с террористическими группировками.