16 января, 16:41Политика
Уиткофф назвал четыре требования, выдвигаемые США к Ирану
Фото: ТАСС/POOL/AL DRAGO
Спецпредставитель главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф озвучил четыре требования, выдвигаемые США к Ирану. Об этом сообщает The TImes of Israel со ссылкой на его слова.
Политик уточнил, что они касаются обогащения урана, в том числе вывода из страны "двух тысяч килограммов обогащенного ядерного материала". Также Иран должен сократить запасы ракет и прекратить поддержку своих прокси-групп в регионе.
"Я надеюсь, что будет найдено дипломатическое решение", – сказал он.
В декабре 2025 года в Иране вспыхнули масштабные беспорядки, которые со временем приобрели политический характер. Причиной послужили девальвация местной валюты и последующий рост цен.
Высший совет нацбезопасности Ирана обвинил в организации беспорядков США и Израиль. На этом фоне американский президент Дональд Трамп предложил иранским протестующим начать захватывать государственные учреждения в республике.
По данным СМИ, в стране задержаны около 3 тысяч человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках и связях с террористическими группировками.