18 марта, 17:59

Экономика

"Яндекс" заключил сделку о продаже "Авто.ру" за 35 млрд рублей

"Яндекс" договорился о продаже онлайн-платформы "Авто.ру". Ее приобретет "Т-Авто", который входит в группу "Т-Технологии", за 35 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба "Яндекс".

После закрытия сделки все активы, включая сервис объявлений "Авто.ру", платформу "Авто.ру Бизнес" и решение для цифрового автокредитования "еКредит", перейдут к новому владельцу. "Авто.ру" при этом сохранит бренд и команду, а также продолжит работать как отдельный сервис.

Отмечается, что в составе "Т-Технологий" платформа получит дополнительные возможности и сможет усилить позиции на конкурентном рынке. "Яндексу", в свою очередь, сделка позволит перенаправить ресурсы в быстрорастущие технологические направления.

Сделку планируется закрыть в ближайшие месяцы после того, как будут получены необходимые согласования. Для пользователей и партнеров сервис продолжит работать в привычном режиме.

"Яндекс" приобрел "Авто.ру" в 2014 году. За этот период ежемесячная аудитория сервиса выросла с 12 до 33 миллионов пользователей в месяц, а сам проект стал одним из лидеров российского онлайн-рынка автомобилей.

Ранее российская нефтяная компания "Лукойл" заключила предварительное соглашение с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже своих зарубежных активов. Сделка связана с продажей LUKOIL International GmbH, то есть 100% дочернего общества ПАО "Лукойл", которое владеет зарубежными активами группы. На казахстанские активы договоренности при этом не распространяются.

Читайте также


Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

