"Яндекс" заключил сделку о продаже "Авто.ру" за 35 млрд рублей

"Яндекс" договорился о продаже онлайн-платформы "Авто.ру". Ее приобретет "Т-Авто", который входит в группу "Т-Технологии", за 35 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба "Яндекс".

После закрытия сделки все активы, включая сервис объявлений "Авто.ру", платформу "Авто.ру Бизнес" и решение для цифрового автокредитования "еКредит", перейдут к новому владельцу. "Авто.ру" при этом сохранит бренд и команду, а также продолжит работать как отдельный сервис.

Отмечается, что в составе "Т-Технологий" платформа получит дополнительные возможности и сможет усилить позиции на конкурентном рынке. "Яндексу", в свою очередь, сделка позволит перенаправить ресурсы в быстрорастущие технологические направления.

Сделку планируется закрыть в ближайшие месяцы после того, как будут получены необходимые согласования. Для пользователей и партнеров сервис продолжит работать в привычном режиме.

"Яндекс" приобрел "Авто.ру" в 2014 году. За этот период ежемесячная аудитория сервиса выросла с 12 до 33 миллионов пользователей в месяц, а сам проект стал одним из лидеров российского онлайн-рынка автомобилей.

Ранее российская нефтяная компания "Лукойл" заключила предварительное соглашение с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже своих зарубежных активов. Сделка связана с продажей LUKOIL International GmbH, то есть 100% дочернего общества ПАО "Лукойл", которое владеет зарубежными активами группы. На казахстанские активы договоренности при этом не распространяются.