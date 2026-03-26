В "Ростелекоме" заявили о снижении трафика Telegram в РФ

Мессенджер Telegram в России "умирает" следом за WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ как экстремистская). Об этом заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По его словам, трафик WhatsApp отсутствует, "его практически не существует".

"WhatsApp умер, Telegram умирает прямо сейчас… Быстрыми темпами растет трафик MAX", – цитирует Осеевского РИА Новости.

Глава "Ростелекома" уточнил, что после отключения голосовой связи в зарубежных мессенджерах число звонков по обычной мобильной связи увеличилось.

Между тем число пользователей, зарегистрировавшихся в MAX, уже превысило 107 миллионов. В марте ежедневная аудитория площадки составляет свыше 77 миллионов человек. В среднем пользователи отправляют более 1,5 миллиарда сообщений и совершают около 30 миллионов звонков в день.