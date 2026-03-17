Эксперт Кусков: блокировка Telegram в России вошла в завершающую стадию

Блокировка Telegram в России вошла в завершающую стадию, заявил ТАСС гендиректор информационно-аналитического агентства Денис Кусков.

"Пользоваться без VPN бесполезно. Но, как показывает практика и спрос на VPN, люди не уходят с площадок", – отметил он.

Согласно результатам анализа доступности доменов t.me и telegram.org с нескольких устройств, даже при нормальном соединении почти всегда наблюдается до 100% потерь в передаче данных, превышается интервал ожидания. Эти домены делят один IP-адрес.

Комментируя ситуацию, президент международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН Андрей Яблонских заявил, что в России нет сервиса, который был бы заблокирован "прямо для всех".

"В любом случае к большинству заблокированных сервисов, которые на сегодняшний момент есть, люди все равно, кому нужно, получают доступ, все равно смотрят ролики и общаются. Ну, как бы варианты всегда у них заходят", – подчеркнул специалист в эфире радио "Комсомольская правда".

Роскомнадзор, в свою очередь, может замедлять скорость передачи данных, если система фиксирует факт использования средств для обхода блокировки. Тем не менее такие сервисы обычно находят различные варианты, позволяющие избежать ограничений. РКН, по словам Яблонских, "пытается бороться" с ними с помощью искусственного интеллекта.

Эксперт сравнил такое "противостояние" с сюжетом из мультфильма "Ну, погоди", когда один пытается догнать, а другой – убежать. При этом он подчеркнул, что "прямо разом" в один мессенджер все не перейдут, люди продолжат искать способы сохранения привычных способов общения.

Накануне эксперты заявили о начале блокировки мессенджера в России. В субботу, 14 марта, на его некорректную работу жаловались почти 6 тысяч раз, в воскресенье, 15 марта, – 12 тысяч. В понедельник, 16-го числа, было зафиксировано более 8,1 тысячи жалоб.

При этом ограничительные меры в отношении функционала Telegram в России начали применяться еще с 10 февраля. В Роскомнадзоре причиной такого решения назвали нарушение российского законодательства.

СМИ, в свою очередь, сообщали, что полная блокировка может произойти в начале апреля. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал граждан не слишком переживать из-за ситуации с Telegram и активнее осваивать мессенджер MAX.

