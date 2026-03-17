17 марта, 14:32

Эксперт Кусков: блокировка Telegram в России вошла в завершающую стадию

Фото: Getty Images/picture alliance/Silas Stein

Блокировка Telegram в России вошла в завершающую стадию, заявил ТАСС гендиректор информационно-аналитического агентства Денис Кусков.

"Пользоваться без VPN бесполезно. Но, как показывает практика и спрос на VPN, люди не уходят с площадок", – отметил он.

Согласно результатам анализа доступности доменов t.me и telegram.org с нескольких устройств, даже при нормальном соединении почти всегда наблюдается до 100% потерь в передаче данных, превышается интервал ожидания. Эти домены делят один IP-адрес.

Комментируя ситуацию, президент международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН Андрей Яблонских заявил, что в России нет сервиса, который был бы заблокирован "прямо для всех".

"В любом случае к большинству заблокированных сервисов, которые на сегодняшний момент есть, люди все равно, кому нужно, получают доступ, все равно смотрят ролики и общаются. Ну, как бы варианты всегда у них заходят", – подчеркнул специалист в эфире радио "Комсомольская правда".

Роскомнадзор, в свою очередь, может замедлять скорость передачи данных, если система фиксирует факт использования средств для обхода блокировки. Тем не менее такие сервисы обычно находят различные варианты, позволяющие избежать ограничений. РКН, по словам Яблонских, "пытается бороться" с ними с помощью искусственного интеллекта.

Эксперт сравнил такое "противостояние" с сюжетом из мультфильма "Ну, погоди", когда один пытается догнать, а другой – убежать. При этом он подчеркнул, что "прямо разом" в один мессенджер все не перейдут, люди продолжат искать способы сохранения привычных способов общения.

Накануне эксперты заявили о начале блокировки мессенджера в России. В субботу, 14 марта, на его некорректную работу жаловались почти 6 тысяч раз, в воскресенье, 15 марта, – 12 тысяч. В понедельник, 16-го числа, было зафиксировано более 8,1 тысячи жалоб.

При этом ограничительные меры в отношении функционала Telegram в России начали применяться еще с 10 февраля. В Роскомнадзоре причиной такого решения назвали нарушение российского законодательства.

СМИ, в свою очередь, сообщали, что полная блокировка может произойти в начале апреля. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал граждан не слишком переживать из-за ситуации с Telegram и активнее осваивать мессенджер MAX.

Читайте также


технологии

Главное

Когда предметы гигиены становятся опасными?

На нижнем белье из-за влажности создаются идеальные условия для размножения бактерий

Постельное белье, пижамы и ночнушки могут стать причиной гнойничковых заболеваний кожи

Читать
закрыть

Как обезопасить организм в период весенней аллергии?

Пациент, знающий о реакции, должен заранее принимать назначенные препараты

Из питания важно исключить продукты, которые могут вызвать аллергию

Читать
закрыть

Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

