В сервисе "Мосбилет" открылось бронирование пикниковых зон в столичных парках

В сервисе "Мосбилет" открылось онлайн-бронирование 55 оборудованных мест для пикника. Всего там доступно 154 точки в 12 зонах отдыха, сообщается на портале мэра и правительстве столицы.

В частности, в зоне отдыха "Борисовские пруды" установлено 25 оборудованных зон с открытыми беседками, а в парке по Борисовским прудам есть 19 площадок. Беседки рассчитаны на 6 человек. Площадки работают ежедневно с 10:00 до 22:00.

Зона отдыха "Покровский берег" предлагает для бронирования 8 беседок. Там есть столы со скамейками и розетки. Они доступны ежедневно с 09:00 до 22:00.

Парк "Ходынское поле" подготовил 3 оборудованные зоны. При этом разведение открытого огня запрещено, однако в беседках можно устроить пикник или встречу с друзьями. В них смогут разместиться от 20 до 45 человек. Площадки работают ежедневно с 10:00 до 22:00.

Кроме того, пикниковые зоны оборудованы в парке "Сокольники", в парке у прудов "Радуга", в лесопарке "Кусково", в ландшафтном парке "Митино", в парке "Кузьминки", в парке имени Шкулева, в природном парке "Серебряный бор" и в ландшафтном заказнике "Лианозовский".

Пользователи "Мосбилета" могут найти в сервисе интерактивную карту зон. На ней указаны время работы, цена аренды и особенности размещения.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что посещаемость московских парков культуры и отдыха увеличилась более чем в 1,5 раза в 2025 году. В них побывали более 282,5 миллиона человек. Мэр назвал этот показатель рекордным.