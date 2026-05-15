Россия будет приглашена на церемонию памяти жертв бомбардировки в Нагасаки

Власти Нагасаки пригласят российскую делегацию на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки, передает РИА Новости со ссылкой на городское управление по делам жертв бомбардировки.

"Да, планируем направить приглашение", – отметили в управлении.

Ожидается, что представители РФ получат приглашение на ежегодную церемонию в конце мая. Траурные мероприятия состоятся 9 августа.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что публичные заявления властей Японии о том, что Москва стремится к контактам с Токио, нелепы.

Так дипломат прокомментировала слова представителей японской стороны о том, что Россия якобы ищет возможности для взаимодействия на высоком уровне, чтобы возобновить диалог и практическое взаимодействие.

