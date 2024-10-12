Премьер Японии Исиба заявил, что США сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки

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США нанесли атомные удары по Хиросиме и Нагасаки. Об этом заявил премьер-министр Японии Сигэру Исиба в эфире телеканала NHK.

"В итоге я хотел бы создать мир без ядерного оружия. Я никогда не забуду тот шок, который я испытал, учась в шестом классе младшей школы, когда я увидел кадры последствий атомной бомбы, которую сбросили США на Хиросиму", – отметил он.

Также премьер призвал организовать обсуждения о том, как совместить меры сдерживания и отказ от ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что американскому конгрессмену-республиканцу Тиму Уолбергу пришлось оправдываться за сравнение Газы и Украины с Хиросимой и Нагасаки.

По информации СМИ, Уолберг, встречаясь с избирателями, заявил, что США должны помочь Израилю "разобраться с этим быстро, как в Нагасаки и Хиросиме". Он также добавил, что "это касается и Украины". После подобных высказываний на конгрессмена обрушилась волна критики.

Кроме того, министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что в мире выросла угроза применения ядерного оружия. Он подчеркнул, что развитие ядерного оружия продолжается, а к списку обладающих таким вооружением добавляются новые государства.

