Американскому конгрессмену пришлось оправдываться за слова о ядерном оружии

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Американскому конгрессмену-республиканцу Тиму Уолбергу пришлось оправдываться за сравнение Газы и Украины с Хиросимой и Нагасаки. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным СМИ, Уолберг, встречаясь с избирателями, заявил, что США должны помочь Израилю "разобраться с этим быстро, как в Нагасаки и Хиросиме". Он также добавил, что "это касается и Украины".

После подобных высказываний на конгрессмена обрушилась волна критики – в конгрессе он представляет штат Мичиган, где проживают около 300 тысяч представителей мусульманских и арабских сообществ.

"Будучи ребенком, который вырос в период "холодной войны", последнее к чему я бы призывал – использование ядерного оружия. В сокращенном видео я использовал метафору, чтобы высказаться о необходимости для Израиля и Украины скорейшей победы в их войнах без того, чтобы подвергать опасности военных США", – написал впоследствии Уолберг.

Он также заявил, что выступает за скорейшее прекращение конфликтов, чтобы перекрестный огонь задел как можно меньшее количество невинных жизней.

Ранее член политбюро ХАМАС Мухаммед Наззаль сообщил, что переговоры о перемирии в анклаве, которые состоялись в Дохе, зашли в тупик в связи с позицией Израиля. При этом он добавил, что угрозы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о начале операции в Рафахе (на юге сектора Газа) не испугают ХАМАС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".

