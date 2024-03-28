В ХАМАС заявили, что переговоры по Газе в Дохе зашли в тупик из-за позиции Израиля

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Переговоры о перемирии в анклаве, которые состоялись в Дохе, зашли в тупик в связи с позицией Израиля, несмотря на усилия посредников. Об этом сообщил член политбюро ХАМАС Мухаммед Наззаль, передает телеканал Al Jazeera.

Кроме того, он считает, что эскалация конфликта в секторе Газа не поможет вернуть израильских заложников. При этом Наззаль добавил, что угрозы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о начале операции в Рафахе (на юге сектора Газа) не испугают ХАМАС.

Ранее в СМИ появилась информация, что Израиль согласился на предложенные США условия обмена заложников и ожидает ответа ХАМАС. Согласно плану, Израиль освободит около 700 палестинских заключенных в обмен на освобождение 40 израильских заложников со стороны ХАМАС.

До этого СМИ писали, что ХАМАС согласилось на предложенный США план перемирия и прекращения огня в секторе Газа. По нему предполагается прекратить боевые действия в анклаве, а также начать постепенное возвращение "перемещенных лиц" в свои дома.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".

