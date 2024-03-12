ХАМАС согласилось на американский план перемирия – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Fatima Shbair

Радикальное палестинское движение ХАМАС согласилось на предложенный США план перемирия и прекращения огня в секторе Газа. Об этом рассказали журналисты телеканала Al Arabiya, ссылаясь на источник в руководстве движения.

По данному плану предполагается прекратить боевые действия в анклаве, а также начать постепенное возвращение "перемещенных лиц" в свои дома. О деталях и сроках реализации плана станет известно позднее, добавили там. В ХАМАС информацию никак не комментировали.

Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, государство планирует провести военную операцию на юге сектора газа в Рафахе. Это нужно для победы над ХАМАС, цитирует его ТАСС.

"Вместе с тем мы дадим гражданскому населению возможность покинуть опасные районы", – сказал он.

До этого Нетаньяху рассказывал, что операция может закончиться уже через один или два месяца. По его словам, военные Израиля уже ликвидировали три четверти батальонов радикального движения.



По данным правительства анклава, из-за ударов Тель-Авива более 90% мирных жителей покинули свои дома в секторе Газа. По информации египетского президента, на восстановление сектора понадобится свыше 90 миллиардов долларов.

Новости мира: израильтяне пришли на митинг в центр Тель-Авива