Постпред РФ Ульянов: Украина на сессии МАГАТЭ пыталась обвинить РФ в атаках на ЗАЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Украинская сторона в рамках внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС (ЗАЭС) пыталась обвинить РФ в атаках на станцию. Об этом сообщил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По словам дипломата, абсолютное большинство участников заседания, понимали, что обстрелы были совершены украинскими военнослужащими.

"Хотя последние предсказуемо твердят, что это "российская операция под фальшивым флагом" и, как всегда, в пропагандистских целях переводят стрелки с себя на нас. Но это звучало у них очень неубедительно", – приводит РИА Новости слова Ульянова.

Ранее Ульянов уже сообщал, что РФ на внеочередной сессии совета управляющих МАГАТЭ призвала Украину прекратить атаки на станцию. Он отметил, что западные страны не готовы осудить действия Киева. Подобное поведение выглядит как косвенное поощрение атак на Запорожскую АЭС.

До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что атака ВСУ на Запорожскую АЭС, которая произошла 7 апреля, серьезно увеличила риск возникновения ядерной аварии.

7 апреля украинские дроны атаковали купол шестого энергоблока ЗАЭС. Как сообщила пресс-служба станции, никто не пострадал, угроз нарушения пределов безопасности не было.