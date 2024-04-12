Россия на совете МАГАТЭ призвала Киев прекратить атаковать ЗАЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Российская сторона на внеочередной сессии совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС (ЗАЭС) призвала Украину прекратить атаки на станцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.

По словам дипломата, ВСУ проводили регулярные ракетно-артиллерийские обстрелы ЗАЭС с середины июля по конец ноября 2022 года, после чего прекратили.

"Почти полтора года ничего не было, и тут произошел такой вот крайне опасный разворот", – добавил Ульянов.

Он отметил, что западные страны не готовы осудить действия Киева. Подобное поведение выглядит как косвенное поощрение атак на Запорожскую АЭС.

Вместе с тем Ульянов положительно оценил прошедшую сессию совета управляющих МАГАТЭ, поскольку на заседании удалось привлечь внимание к опасным действиям Украины на ЗАЭС. Дипломат выразил надежду, что результатом встречи станет отсутствие новых атак ВСУ на объект.

"Насколько эффективным оказалось сегодняшнее заседание – время покажет. Я все-таки рассчитываю, что новых атак не будет. Их не было вчера, не было сегодня. Хотелось бы надеяться, что это в том числе результат того, что мы созвали это мероприятие", – сообщил Ульянов.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что атака ВСУ на Запорожскую АЭС, которая произошла 7 апреля, серьезно увеличила риск возникновения ядерной аварии. Глава агентства также указал на то, что на следующей неделе поднимет соответствующий вопрос на Совбезе ООН.

7 апреля украинские БПЛА атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС. По данным пресс-службы станции, никто не пострадал, угроз нарушения пределов безопасности не было.

Принадлежащий ВСУ дрон-камикадзе был сбит над станцией. Однако его вовремя обезвредили.

В понедельник, 8 апреля, украинский БПЛА сбили над Запорожской АЭС, и он рухнул на кровлю шестого энергоблока. На следующий день еще один беспилотник ВСУ атаковал крышу корпуса с уникальным тренажерным залом ЗАЭС. В результате инцидента никто не пострадал, указала пресс-служба станции.