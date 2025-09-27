Захарова заявила, что РФ всегда выступала за мирный атом

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия, в отличие от США, с появлением ядерных технологий всегда выступала за мирное изучение и применение атомной энергии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она указала, что 80 лет назад Земля стояла перед выбором – погрузиться в мировые войны или выбрать мир, взаимоуважение и международное право. Тогда же появились ядерные технологии.

"Тогда же было применено впервые ядерное оружие – Соединенные Штаты Америки сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки, буквально стерли с лица земли эти два города с мирными жителями", – цитирует ее ТАСС.

По словам Захаровой, Москва всегда была за мирное использование, изучение и применение ядерной атомной энергии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за то, что его страна стала по-настоящему ядерным государством. Благодаря России Белоруссия теперь готова развивать не только свою отрасль, но и выйти на международную арену, помогая возводить АЭС другим государствам.

