Лукашенко заявил, что РФ сделала Белоруссию по-настоящему ядерным государством

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Белоруссия стала по-настоящему ядерным государством благодаря России, заявил президент страны Александр Лукашенко. Об этом пишет ТАСС.

"Спасибо, что вы сделали нашу страну по-настоящему ядерным государством. Не жалея никаких секретов, соблюдая международное право и принципы", – подчеркнул белорусский лидер, обращаясь к Владимиру Путину.

Лукашенко добавил, что страна готова развивать не только свою отрасль, но и выйти на международную арену, помогая возводить АЭС другим государствам. В частности, он предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну построить атомную станцию.

"Если президент (России. – Прим. ред.) одобрит, мы готовы приступать", – сказал Лукашенко.

Кроме того, Минск рассчитывает возобновить работы по созданию ядерного центра в республике.

Ранее Путин подчеркивал, что в Томской области к 2030 году запустят первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом. Глава государства отмечал, что РФ не ставит партнеров в зависимость от своих технических решений и отвергает "технологический колониализм".