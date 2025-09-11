Суд ЕС аннулировал решение о госфинансировании расширения АЭС "Пакш"

Фото: depositphotos/ginasanders

Европейский суд юстиции в Люксембурге признал государственные субсидии Венгрии для расширения АЭС "Пакш" не соответствующими регламенту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление суда.

"Суд юстиции отменяет решение суда общей юрисдикции и аннулирует решение Еврокомиссии <…> на строительство двух новых ядерных реакторов", – говорится в документе.

Как пояснили в суде, ЕК должна была не только проверить, соответствует ли инициатива регламенту о госпомощи, но и убедиться в том, что заключение контракта не нарушает регламент ЕС о госзакупках.

Таким образом, инстанция удовлетворила поданную Австрией апелляцию и изменила вердикт о соответствии праву ЕС российско-венгерского соглашения по финансированию строительства АЭС за счет кредитных средств.

Ранее сообщалось, что США сняли санкции против России, которые мешали строительству АЭС "Пакш-2" по проекту "Росатома".

Как до этого отмечал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, Венгрия рассчитывает заручиться поддержкой администрации президента США Дональда Трампа по "Пакш-2". Проект снизил бы потребности страны в импорте газа на 3,5–4 миллиарда кубометров в год.