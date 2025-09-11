Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 10:38

Экономика

В Венгрии открыто нефтяное месторождение на 1 тысячу баррелей в сутки

Фото: 123RF/perutskyi

В Венгрии обнаружено нефтяное месторождение с потенциалом добычи около 1 тысячи баррелей в сутки. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу нефтегазовой компании MOL.

Специалисты корпорации выяснили, что залежи этого ресурса находятся на глубине около 2,4 километра. Их переработка планируется на Дунайском НПЗ, расположенном в Сазхаломбатте.

Геологоразведка велась совместно с компанией O&GD. Ожидается, что новая скважина, пробуренная вблизи города Гальгахевиз, обеспечит примерно 0,5% от общего объема добычи MOL Group.

Ранее Венгрия подписала контракт на поставку газа с американской компанией Shell. В соответствии с договоренностью, начиная с 2026 года страна закупит у организации 2 миллиарда кубометров газа в течение 10 лет.

При этом соглашение не отменяет поставки российского газа, которые являются надежной основой для Венгрии, а лишь расширяет их, что и представляет собой суть диверсификации, подчеркивал министр иностранных дел стран Петер Сийярто.

Читайте также


экономиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика